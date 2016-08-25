Бюджет новоствореного Фонду соціального страхування становитиме 17 мільярдів

Бюджет Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, що створюється шляхом реорганізації фондів соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та з тимчасової втрати працездатності, у 2016 році становитиме 17,1 млрд грн, 15,1 млрд грн з яких підуть на виплату соціальної допомоги, повідомила прес-служба уряду.

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Як наголошується в повідомленні, в 2016 році (разом із залишком на початок року) доходи фонду становитимуть 17,1 млрд грн, з них надходження за рахунок єдиного соціального внеску громадян – 16,2 млрд грн. Витрати фонду становитимуть 16,9 млрд грн, з них на виплату допомоги піде 15,1 млрд грн.

«Кошти фонду будуть спрямовані на виплату матеріального забезпечення, надання соціальних послуг та проведення інших заходів, передбачених законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 23 серпня затвердив бюджет новоствореного Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на 2016 рік для посилення контролю за витрачанням бюджетних коштів.

Рішення про реорганізацію фондів соцстраху шляхом їх об'єднання було прийнято ще в листопаді 2015 року, коли парламент прийняв відповідний закон, однак процес затягнувся. Процедура повинна була завершитися орієнтовно на початку другого півріччя 2016 року.

У липні Верховна Рада не змогла зібрати достатньої кількості голосів для розгляду законопроекту, який передбачає зміну і прискорення процедури об'єднання зазначених фондів.

Як відзначають в уряді, через недосконалість нормативно-правової бази ліквідовані фонди вже півтора року проводять свою діяльність без контролю правлінь і не входять до сфери управління органів державної влади, блокуючи процес об'єднання.