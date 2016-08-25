Більше 60% перевірених компаній платять "сірі" зарплати - ДФС

Більш як 60% компаній, перевірених Державною службою фіскальної (ДФС), не дотримуються податкового законодавства щодо повноти нарахувань та виплат заробітної плати та інших доходів своїм працівникам, повідомила прес-служба ДФС із посиланням на директора департаменту податків та зборів із фізичних осіб Павла Дроняка.

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«Під час перевірок платників податків на дотримання податкового законодавства щодо повноти нарахувань та виплат заробітної плати та інших доходів своїм працівникам порушення зафіксовані у 60,6% перевірених платників», - йдеться в повідомленні.

Як відзначається, найбільш поширеними порушеннями залишаються «тіньові» зарплати і використання неврахованої праці робітників. «Недобросовісні роботодавці завдають шкоди не тільки бюджету, оскільки не платять відповідні податки та єдиний внесок, а, в першу чергу, самим працівникам, позбавляючи їх права на соціальний захист і гідну пенсію», - цитує Дроняка прес-служба.

У повідомленні відзначається, що за результатами перевірок до бюджету донараховано близько 272 млн грн податку на доходи фізичних осіб, 61 млн грн єдиного соціального внеску та понад 6 млн грн військового збору.

Також відзначається, що в січні-липні цього року співробітниками ДФС було виявлено більш як 92 тис. найманих осіб, які працювали без укладення трудових угод. До бюджетів сплачено понад 28 млн грн. податку на доходи фізичних осіб та понад 31 млн грн єдиного внеску.

Крім того, виявлено понад 32 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність без офіційної реєстрації. Вони сплатили до бюджету близько 15 млн грн податків.

Як повідомляв УНІАН, зниження єдиного соціального внеску (ЄСВ) з 36% у середньому до 22% не призвело до очікуваного виведення зарплат із «тіні» у першому півріччі цього року. Таку думку висловив народний депутат Віктор Пинзеник («Блок Петра Порошенка»).

Згідно з даними про надходження ЄСВ за січень-червень 2016 року, наведеними депутатом, при зниженні ЄСВ із 36% до 22% надходження до Пенсійного фонду, які забезпечуються цим внеском, скоротилися за півроку на 36%.