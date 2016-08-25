Україна готова співпрацювати з РФ тільки з питань зняття торгових обмежень – торгпред

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не мало жодних контактів з новопризначеним представником Росії з питань торговельно-економічних відносин з Україною Дмитром Лівановим, однак в разі, якщо такі контакти відбудуться, основним питанням дискусій стане питання зняття торгових обмежень і санкцій, запроваджених Росією щодо нашої країни.

Читайте такожПорошенко: частка українського експорту в ЄС за рік зросла до 41%, в Росію - впала до 8,5%

Про це журналістам сказала заступник міністра - торговий представник України Наталія Микольська.

«Ми з ним будемо працювати, насамперед, з питань скасування торговельних обмежень щодо українських товарів. При цьому його (Ліванова - УНІАН) призначення не зупинить нашої роботи в СОТ. Адже у нас з'явилися нові обмеження. Сьогодні з'явилася інформація, що обмеження застосовуються до групи кормів, включаючи корми для домашніх тварин, - сказала Микольська. -Якщо він (Ліванов - УНІАН) вийде на зв'язок, ми спілкуватимемося, в першу чергу, з питань обмежень. Але всі контакти ми будемо проводити в тісній співпраці з МЗС».

Як повідомляв УНІАН, взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією було введено в січні цього року через те, що між Україною і ЄС набув чинності режим вільної торгівлі. Взимку було значно обмежено експорт українських товарів до Росії, а потім було накладено повне ембарго на експорт продовольства з України до Росії. У липні Росія продовжила політику торговельних обмежень, закривши транзит українських товарів по своїй території в напрямку третіх країн, особливо Казахстану і Киргизстану.

За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 млрд дол.