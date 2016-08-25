Гривня за день знизилася на 11 копійок – до 25,46 за долар

У четвер, 25 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,40/25,46 грн/дол. Таким чином, національна валюта за день, порівняно з відкриттям торгів, знизилася на 11 копійок.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні щодо євро на рівні 28,6980/28,7550 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3920/0,3940 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,3292 грн/дол. На цю годину учасники ринку уклали 486 угод на суму 337,31 млн дол.