Фонд гарантування продовжив ліквідацію п'яти банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив продовжити терміни ліквідації п'яти банків – «Чорноморського банку реконструкції та розвитку» (ЧБРР), банків «Морський», «Національний кредит», «Старокиївського банку» та «Українського професійного банку» (УПБ).

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Як повідомляється на сайті фонду, ліквідація банків ЧБРР і «Морського» продовжується на два роки – до 3 вересня 2018 року включно, банку «Національний кредит» – також на 2 роки, до 31 серпня 2018 року включно.

Ліквідація «Старокиївського банку» продовжується на 1 рік – до 18 вересня 2017 року включно, УПБ – також на 1 рік, до 30 серпня 2017 року включно.

Також повідомляється, що на відповідний період продовжуються повноваження ліквідаторів банків: Андрія Матвієнка в ЧБРР і «Морському», Любові Пантіної у «Старокиївському банку» і УПБ, Віталія Паламарчука в банку «Національний кредит».

Як повідомляв УНІАН, у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014-2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передано в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 14 фінустанов.

Директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізосіб Костянтин Ворушилін у інтерв'ю УНІАН повідомив, що в рамках законодавства на ліквідацію банку передбачено 5 років, і фонд розраховує за цей період завершити виведення з ринку банків, які визнані неплатоспроможними під час очищення ринку.