Долар дешевшає на світових торгах: ринок чекає виступу глави Федрезерву США

10:38, 26 серпня 2016
Фінанси
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Індекс долара опустився на 0,05%, до 94,67 пункту.

REUTERS

На світових торгах курс долара до інших валют в п'ятницю, 26 серпня, знижується на тлі очікувань інвесторів виступу глави ФРС США Джанет Йеллен, передає ПРАЙМ.

Курс долара до ієни вже опустився до 100,47 ієни за долар з 100,52 ієни на попередніх торгах. Курс євро до долара виріс до 1,1291 долара з 1,1286 долара за євро на минулому закриття. Індекс долара (курс долара до кошика валют шести країн - основних торгових партнерів США) опустився на 0,05%, до 94,67 пункту.

Читайте такожЯгідка знову: з яким курсом гривня відсвяткує двадцятиріччя Виступ Йеллен, якого інвестори чекають протягом усього тижня, відбудеться пізніше в п'ятницю в місті Джексон-Хоул на щорічному симпозіумі Федерального резервного банку Канзасу.

"Вона (Йеллен - ред.) є одним з прагматичних і збалансованих спікерів. Я думаю, вона залишить відкритою можливість для підвищення ставки в цьому році, але я не думаю, що ФРС зробить цей крок до грудня", - зазначив глава відділу досліджень цінних паперів з фіксованим доходом у U. S. Bank Wealth Management Дженніфер Вейл.

Крім того, у четвер кілька представників ФРС зробили заяви щодо можливого підвищення відсоткової ставки. Так, глава ФРБ Канзас-Сіті Естер Джордж зазначила, що стан ринку праці та рівень інфляції в поєднанні з прогнозними показниками ФРС дають можливість підвищити ставку. Глава ФРБ Далласа Роберт Каплан також назвав ситуацію сприятливою для підвищення ставок незабаром, не назвавши, проте, конкретних строків цього.

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