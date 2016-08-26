Нацбанк запровадив чергове пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку

Національний банк України розширив можливості для реструктуризації валютного боргу українських компаній з метою подальшого збільшення статутного капіталу.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №375, що набирає чинності з 1 вересня и якою регулятор змінив свою постанову №342 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному і валютному ринках України».

Читайте такожСуд підтвердив правомірність рішення НБУ про визнання неплатоспроможним банку "Надра"Як наголошується в повідомленні, Нацбанк розширив перелік виключень в рамках заборони на дострокове погашення валютних позик резидентами нерезидентам, дозволивши таке дострокове погашення небанківським установам при реструктуризації заборгованості, якщо вимоги по основній сумі кредиту зараховуються як додатковий внесок нерезидента до статутного капіталу резидента.

За оцінками НБУ, дані зміни будуть сприяти скороченню зовнішнього приватного боргу України без відтоку іноземної валюти за межі України без створення додаткового тиску на валютний ринок країни.

Цією ж постановою регулятор спростив порядок купівлі та перерахування валюти для оплати лікування фізосіб за кордоном і удосконалив контроль за залишками на рахунках клієнтів-резидентів (крім фізосіб) при купівлі валюти.

Нацбанк зазначив, що вищевказані зміни будуть діяти так само, як і постанова №342, або до 14 вересня включно.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в цьому році анонсував пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку, установлених протягом 2014-2015 років для стабілізації курсу національної валюти.

Історичний мінімум курсу української гривні по відношенню до долара США, зафіксований в лютому 2015 року, становить 30,01 грн/дол.

Сьогодні, 26 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до відкриття торгів встановилося на рівні 25,40/25,46 грн/дол.