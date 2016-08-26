НБУ вводить в обіг пам'ятні 20 гривень на честь 160-річчя Івана Франка (фото)

Національний банк України з 1 вересня 2016 року вводить в обіг пам'ятні банкноти номіналом 20 гривень на честь 160-річчя видатного українського письменника Івана Франка.

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Про це повідомив заступник голови НБУ Яків Смолій у ході брифінгу.

«Пам'ятні банкноти буде введено в обіг із 1 вересня 2016 року. Тираж становитиме 1 мільйон штук. Для нумерування банкнот буде використано серію ЦБ. 20 тисяч примірників цих банкнот буде запаковано в сувенірні конверти й вони реалізовуватимуться нашими регіональними управліннями за ціною 31 гривня. Решта реалізовуватимуться за ціною 27 гривень», - сказав Смолій.

За його словами, папір для пам'ятної банкноти виготовлено з додаванням українського льону, що дозволило знизити витрати на її виготовлення та підвищити зносостійкість.

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Також Смолій повідомив, що нова банкнота буде повноцінним платіжним засобом. «Банкнота є платіжним засобом нарівні з іншими банкнотами, які знаходяться сьогодні в обігу. В магазині нею можна буде розрахуватися», - сказав він.

За представленою в ході брифінгу презентацією, на новій банкноті, як і на банкнотах номіналом 20 гривень, переважає зелений колір.

У центральній частині на лицьовому боці пам'ятної банкноти розміщено портрет Івана Франка. Основним елементом дизайну зворотного боку банкноти залишено зображення будівлі Львівського оперного театру.

Банкнота містить нові оптико-змінні елементи захисту: «віконну» захисну стрічку з ефектом руху фонових зображень і елемент SPARK, що поступово змінює колір у разі зміни кута нахилу банкноти.

Довідка УНІАН. У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виключної компетенції Національного банку України.