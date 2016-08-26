У Гонтаревої пояснили, що відбувається з гривнею: не бачать причин для занепокоєння

Національний банк України називає поточні коливання на валютному ринку допустимими і поки що не планує виходити на ринок з інтервенціями на підтримку гривні, повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Яків Смолій.

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Він нагадав, що Національний банк перейшов до інфляційного таргетування, і курс – співвідношення іноземної валюти до гривні – формується ринком.

«Якщо є більший попит – відбуваються коливання курсу. Ми не впливаємо сьогодні на формування курсу на ринку, але в режимі інфляційного таргетування відстежуємо, і Національний банк прийматиме рішення для згладжування різких коливань. На сьогодні ці коливання допустимі, і жодних інтервенцій Національний банк не планує проводити», - сказав Смолій.

Заступник голови НБУ не став озвучувати конкретні прогнози щодо подальшого рівня курсу гривні, зазначивши, що ці прогнози були оприлюднені раніше в рамках планів Міністерства фінансів щодо кошторису на наступний рік.

Довідка УНІАН. Загострення ситуації на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим на початку серпня обернулося коливаннями на валютному ринку, де котирування гривні до долара подолали позначку 25 грн/дол., після того як 2 місяці перебували в межах 24,7-24,9 грн/дол.

Зараз гривня продовжує знецінюватися, втрачаючи в ціні на 5-10 копійок щодня. Сьогодні, 26 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час відкриття торгів встановилися на рівні 25,40/25,46 грн/дол.

Історичний мінімум курсу зафіксовано в лютому 2015 року на рівні 30,01 грн/дол.

В рамках проекту бюджетної резолюції на 2017 рік, затвердженої Кабінетом міністрів України 24 червня, середньорічний курс наступного року очікується на рівні 27,2 грн за долар.