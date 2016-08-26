У Нацбанку запевняють, що введення нових банкнот не вплине на рівень інфляції

Введення Національним банком України в обіг нових банкнот не вплине на рівень інфляції в країні, оскільки цей процес не передбачає додаткової емісії грошей.

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Про це повідомив сьогодні журналістам заступник голови НБУ Яків Смолій.

«У нас є два інструменти введення готівки в обіг: купівля комерційними банками готівкової гривні за безготівкову, яка раніше була введена в обіг, і заміна зношених банкнот гривні на нові банкноти, які випускаються. Додаткової емісії в ході введення нових банкнот не відбувається», - пояснив Смолій, відповідаючи на запитання про те, чи не позначиться введення в обіг нових банкнот на рівні інфляції, оскільки банкноти старого зразка з обігу не вилучаються.

Смолій також зазначив, що емісія гривні в Україні здійснюється виключно безготівковим шляхом - за допомогою заміни безготівкових коштів на готівку.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 1 вересня 2016 року вводить в обіг пам'ятні банкноти номіналом 20 гривень на честь 160-річчя видатного українського письменника Івана Франка.

У вересні 1996 року в Україні була проведена грошова реформа, в результаті якої єдиним законним засобом платежу на території України стала українська гривня. На даний час в обігу знаходяться купюри номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень, а також монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 копійок і 1 гривня.

Згідно з чинним законодавством України, виготовлення та зберігання банкнот і монет, встановлення їх номіналів, платіжних ознак та дизайну, а також порядку заміни пошкоджених банкнот і правил їх випуску в обіг відноситься до виключної компетенції Національного банку України.