"Ощадбанк" подав позов проти Росії на $1 мільярд через втрату активів у Криму

14:25, 26 серпня 2016
Фінанси
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Остаточне слухання трибуналу заплановано на кінець березня 2017 року.

REUTERS

Державний «Ощадбанк» сьогодні, 26 серпня, подав позовну заяву зі всієї доказовою базою проти Російської Федерації про відшкодування понад 1 млрд дол. США втрат в результаті незаконної окупації і фактичної анексії Автономної Республіки Крим.

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Як повідомила УНІАН прес-служба банку, сума вимог включає вартість втрати бізнесу, активів і відсотки, що будуть нараховані до прийняття трибуналом остаточного рішення і до фактичного отримання компенсації за комерційним курсом, визначеним трибуналом.

Банк також повідомив, що за результатами першої процесуальної конференції, від участі в якій Російська Федерація відмовилася, трибунал за пропозицією «Ощадбанку», прийняв рішення розглядати позовну заяву за прискореним графіком, якщо РФ продовжить відмовлятися від участі в арбітражному розгляді. Остаточне слухання заплановано на кінець березня 2017 року.

Банк нагадав, що до складу титулованого арбітражного трибуналу входять пан Девід Ей. Ар. Вільямс КьюСі, Високоповажний Чарльз Ен.Брауер і пан Х‘юго Перезкано Діаз.

Як згодом повідомили УНІАН у прес-службі «Ощадбанку», розгляд арбітражного спору відбудеться в столиці Франції Парижі.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі. У 2015 році банк отримав 12,3 млрд грн збитку у зв'язку з формуванням резервів за активами.

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