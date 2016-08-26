Міносвіти готує новий порядок виплати стипендій - має запрацювати з 1 січня

Нова більш раціональна система виплати стипендій в Україні буде розроблена найближчим часом і має запрацювати з 1 січня 2017 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець.

"Очевидно, буде змінено систему виплати стипендій. Стипендії орієнтовно будуть отримувати всі студенти за високі надзвичайні успіхи в навчанні. Можливо, гарантована буде стипендія для інженерних, природничих, освітніх спеціальностей, там проблеми з набором. І стипендія для тих, хто успішно навчається, але сім'я має невисокі доходи", - сказав він.

Ковтунець уточнив, що "стипендії будуть, але порядок (виплати) буде більш раціональний".

За його словами, така система ще не розроблена Міносвіти. "Це (новий порядок) буде найближчим часом, це має діяти з 1 січня", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів повідомило Міністерство освіти і науки, що на наступний бюджетний рік видатки на стипендію передбачені тільки для учнів та студентів із числа дітей-сиріт, дітей-інвалідів І-ІІІ групи, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, а також аспірантам та докторантам.