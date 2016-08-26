Підприємства України отримали майже 63 мільярди прибутку проти збитку роком раніше

Великі та середні підприємства України, за попередніми даними, за перше півріччя 2016 року отримали 62,950 млрд грн прибутку до оподаткування, тоді як за аналогічний період минулого року результат був збитковим - мінус 224,451 млрд грн.

Читайте такожЗбиток ТОП-100 держкомпаній за рік зменшився в 3 рази - до 42,6 мільярда

Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, у першому півріччі порівняно з аналогічним періодом минулого року фінансовий результат прибуткових підприємств України зріс на 9,2% - до 181,173 млрд грн, тоді як результат збиткових підприємств знизився на 68,6%, до мінус 124,223 млрд грн.

Також повідомляється, що кількість збиткових підприємств в Україні проти загальної їх кількості за підсумками півріччя знизилася на 7,7 в.п. – до 34,6%.

Держстат нагадав, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, великі і середні підприємства України, без урахування бюджетних установ, за попередніми даними, за 2015 рік отримали 230,612 млрд грн збитку до оподаткування, що в 1,7 разу менше за уточнені дані із збитку до оподаткування за попередній рік на рівні 389,114 млрд грн.