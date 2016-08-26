Гривня за день знизилася ще на 2 копійки – до 25,48 за долар

У п'ятницю, 26 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,44/25,48 грн/дол. Таким чином, національна валюта за день знизилася на 2 копійки порівняно з рівнем на час відкриття торгів.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7420/28,7870 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3920/0,3930 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16:00 встановився на рівні 25,4424 грн/дол. На цю годину учасники ринку уклали 530 угод на суму 332,29 млн дол.