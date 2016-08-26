"ПриватБанк" збільшить капітал на 2,6 мільярда гривень

Найбільший український банк - «ПриватБанк» збільшить статутний капітал на 12,2%, або на 2,583 млрд грн – до 23,839 млрд грн.

Читайте такожПриватБанк погасив $40 мільйонів реструктуризованих єврооблігацій 2015 року

Як повідомила УНІАН прес-служба «ПриватБанку» з посиланням на рішення акціонерів, ухвалене на зборах сьогодні, 26 серпня, збільшення капіталу проводиться за рахунок спрямування частини прибутку 2015 року та частини нерозподіленого прибутку за минулі роки.

Крім того, як зазначається у повідомленні, акціонери банку прийняли рішення не виплачувати дивіденди, а направити кошти на збільшення статутного фонду та формування резервного капіталу. В результаті, номінальна вартість акцій банку зросте на 34,03 грн - до 314,03 грн за акцію. При цьому кількість випущених акцій і розподіл їх між акціонерами залишається без змін.

Також повідомляється, що акціонери банку розглянули та затвердили звіти правління, наглядової ради і ревізійної комісії про підсумки діяльності банку, висновки і звіти аудитора, річний звіт та баланс банку за 2015 рік.

Згідно із затвердженими основними напрямами діяльності банку в 2016 році, головними пріоритетами залишаться вдосконалення системи управління ризиками і забезпечення неухильного виконання зобов'язань перед вкладниками і кредиторами.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. Ключовими акціонерами банку є Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, які володіють прямо і опосередковано по 45% капіталу банку. Міжнародна банківська група «ПриватБанк» обслуговує понад 22 млн корпоративних і роздрібних клієнтів у 10 країнах світу.