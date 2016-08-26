Мінекономрозвитку очікує, що держкомпанії наступного року перерахують до бюджету 13 мільярдів

Міністерство економічного розвитку України очікує, що в 2017 році державні компанії й акціонерні товариства, в яких держава має частку, виплатять до бюджету близько 13 млрд грн дивідендів. Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший заступник міністра економрозвитку Юлія Ковалів.

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«За підрахунками Мінекономрозвитку, наступного року лише державні акціонерні товариства перерахують до бюджету 13 млрд грн дивідендів. Це, безумовно, хороша новина, - написала Ковалів. - Йдеться про 94 акціонерних товариства, де контрольний пакет акцій належить державі. Відповідно до фінансових планів, які ми опрацювали, очікуваний прибуток цих підприємств становитиме 18 млрд грн».

Ковалів зазначила, що заявлена сума дивідендів значна, проте вона менша, ніж ймовірні податкові відрахування більшості держпідприємств, якщо б вони працювали у приватному секторі. У зв'язку з цим, за словами Ковалів, приватизація нестратегічних об'єктів дозволила б виправити ситуацію як у частині управління, так і в частині підвищення обсягів обігових коштів.

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«Частина прибутку (75% - УНІАН), яка відраховується на користь держави, - достатньо велика. Однак дуже часто в такій ситуації у підприємств не залишається вільних коштів, які б вони могли інвестувати в розвиток бізнесу, а отже, збільшувати свої доходи, розширювати виробництво, нарощувати експортний потенціал, створювати нові робочі місця і багато іншого. Хорошим рішенням у цій ситуації була б прозора приватизація всіх нестратегічних підприємств», - наголосила Ковалів.

Як повідомляв УНІАН, реформа державного сектора економіки - у частині зміни менеджменту та підготовки до приватизації нестратегічних підприємств - є одним із пріоритетних завдань уряду. До кінця поточного року Міністерство економічного розвитку і торгівлі планує призначити незалежні наглядові ради 15 найбільших державних компаній України.