Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 29 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2544.2357 (26 серпня – 2532.9215)

100 EUR – 2872.4421 (26 серпня – 2859.6684)

10 RUR – 3.9300 (26 серпня – 3.9000)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,44/25,48 грн/дол. Таким чином, національна валюта за день, у порівнянні з рівнем відкриття торгів, знизилася на 2 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,7420/28,7870 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3920/0,3930 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 25,4424 грн/дол. До цього часу учасники ринку уклали 530 угод на суму 332,29 млн дол.