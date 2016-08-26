В Україні зростають борги із зарплати

Заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в липні 2016 року зросла на 4% порівняно з червнем і на 1 серпня становила 2 млрд грн, повідомила Державна служба статистики.

Читайте такожМінсоцполітики пропонує підвищити мінімальну зарплату на 50%

За даними Держстату, заборгованість перед працівниками економічно активних підприємств у липні збільшилася на 5,5% - до 1,36 млрд грн.

Основна сума боргу сформувалася на промислових підприємствах (74,2%). На працівників сфер транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності припадає 9,5% заборгованості.

Найбільші суми заборгованості нагромадили підприємства Луганської (23,8%), Донецької (20,6%) та Харківської (10,1%) областей.

Дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року заборгованість із зарплати в Україні зросла на 5,4% порівняно з травнем і на 1 липня становила 1,97 млрд грн.