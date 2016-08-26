Фонд гарантування призупинив виплати вкладникам банку "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призупинив виплати вкладникам неплатоспроможного банку «Михайлівський» за загальним реєстром, які проводилися з 15 липня, проте обіцяє відновити їх 2 вересня.

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Як повідомила прес-служба фонду, виконавча дирекція Фонду гарантування затвердила зміни і доповнення до загального реєстру вкладників, у зв'язку з чим до 2 вересня оголошено технологічний перерву, протягом якої ці зміни будуть внесені до реєстру.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про ухвалення рішення віднести банк «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені банком сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою обмежив доступ куратора НБУ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Як згодом з'ясував фонд, таким чином банк намагався розгорнути на балансі вклади пов'язаних фінансових компаній, які не підпадають під гарантії.

12 серпня Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенка, який підозрюється у розкраданні 870 млн грн коштів і доведення банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.