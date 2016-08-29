Золото дешевшає на тлі заяв глави Федрезерву США

Вартість золота у понеділок, 29 серпня, знижується на тлі зростаючих очікувань швидкого підвищення ставки ФРС США після п'ятничних заяв глави регулятора Джанет Йеллен, передає ПРАЙМ.

З початку торгів ціна грудневого ф'ючерсу на золото на нью-йоркській біржі Comex знижувалася на 4,20 долара, або на 0,32% - до 1321,7 долара за тройську унцію. Вартість грудневого ф'ючерсу на срібло опускалася на 0,96% - до 18,57 долара за унцію.

Читайте такожЕкономіка США в другому кварталі зросла на 1,2% Глава ФРС заявила, що умови для підвищення відсоткових ставок у США в останні місяці покращилися, зазначивши, зокрема, зміцнення ринку праці. Конкретні терміни підвищення ставки вона не назвала, підкресливши, що рішення регулятора буде залежати від статистичних даних.

"Ми вважаємо, що тиск на золото, ймовірно, посилиться, так як наближається вересень, і учасники ринку тепер більшою мірою очікують підвищення ставки з урахуванням того, що вони почули від представників ФРС в п'ятницю", - вважає аналітик INTL FC Stone Едвард Мейр.