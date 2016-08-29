Російська істерія: міністерства і центробанк перевірять на готовність до військового часу

Федеральні органи виконавчої влади та підприємства "оборонки" переведуть на роботу в умовах "воєнного часу", йдеться в повідомленні департаменту інформації та масових комунікацій Міноборони Росії, передає РІА Новости.

"У мобілізаційних заходах, що проводяться в рамках раптової перевірки Збройних сил Російської Федерації, візьмуть участь структурні підрозділи Мінкомзв'язку, Мінфіну, Мінпромторгу, Росрезерву і Банку Росії", — наголошується в релізі.

Читайте такожBloomberg: Володимир Путін – найлютіший ворог своєї економікиОргани виконавчої влади в регіонах будуть координувати роботу всіх учасників навчань.

За даними військового відомства, також в рамках перевірки влада відпрацює призов громадян із запасу, постачання техніки та формування військових частин територіальної оборони в Південному, Центральному військових округах і на Північному флоті. Польові установи Центробанку вперше займуться фінансовим забезпеченням військ у відриві від постійних пунктів дислокації.

Як повідомляє Міноборони, ряд оборонних підприємств на півдні Росії перевірять на готовність до виконання мобілізаційних завдань на поставку і ремонт озброєння та спецтехніки.

Раптова перевірка почалася в російській армії 25 серпня і триватиме до 31 серпня. В рамках навчань війська Південного, частина сил і засобів Західного і Центрального округів, Північного флоту, головного командування Повітряно-космічних сил, командування Повітряно-десантних військ привели в повну бойову готовність.