Центробанк Китаю знову послабив курс юаня до долара

Народний банк Китаю в понеділок, 29 серпня, послабив курс юаня до долара на 0,55%, передає ПРАЙМ.

Народний банк Китаю встановив середній обмінний курс юаня до долара на позначці 6,6856, що на 368 пунктів вище фіксингу п'ятниці, коли курс становив 6,6488.

Читайте такожКитай знизив курс юаня до мінімуму з листопада 2010 рокуКитайська валюта досить довго трималася на стабільній позначці близько 8,3 юаня за долар, поки влітку 2005 року не почала зміцнюватися. З осені 2008 року юань близько року тримався на рівні 6,8, а у вересні 2009 року знову почав рости. Пік припав на січень 2014 року, коли за 1 долар давали близько 6 юанів.

У серпні минулого року Народний банк Китаю різко послабив курс юаня до долара, що потрясло світові фондові ринки. Пізніше китайський ЦБ направив зусилля на стабілізацію юаня.