Затримано ще одного підозрюваного у розкраданні грошей вкладників банку "Михайлівський"

Затримано ще одного підозрюваного у розкраданні коштів вкладників банку «Михайлівський».

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Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко на своїй сторінці в Facebook.

«Ще одна гарна новина щодо банку «Михайлівський»: вчора встановили місцезнаходження і затримали ще одного учасника злочинної групи, яка вкрала гроші вкладників», - написав він.

«Добу він вже провів в ізоляторі. Тепер справа за судом, обрати гідний запобіжний захід», - додав Крищенко.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведені сумнівні операції з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері.

За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб з пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 млрд грн – до 2,6 млрд грн.

Як згодом з'ясував фонд, таким чином банк намагався розгорнути на балансі вклади пов'язаних фінансових компаній, які не підпадають під гарантії.

12 серпня Національна поліція повідомила про вручення підозри та арешт екс-голови правління банку «Михайлівський», який підозрюється в розкраданні 870 млн грн коштів і доведенні банку до неплатоспроможності. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наступного дня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому голові правління ПАТ «Банк Михайлівській» у вигляді двох місяців арешту з альтернативою внесення застави у розмірі 137,8 млн грн.