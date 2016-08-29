Підприємцям Донбасу через війну можуть анулювати борги за соцвнеском

Державна фіскальна служба України готова анулювати безнадійні борги донецьких підприємців з єдиного соціального внеску (ЄСВ), що виникли через форс-мажорні обставини.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав заступник міністра окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, екс-керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

«Отримав листа від Романа Насірова (глави ДФС - УНІАН) - відповідь на звернення. Мова йшла про сплату єдиного податку приватним підприємцем з Донецької області та нарахування боргу за несвоєчасну сплату. Думаю, що таких випадків може бути чимало, тому загальні теза-відповіді викладаю в паблік. Отже, у разі неможливості здійснення виплат, суб'єкт господарювання може написати заяву про визнання такого боргу як безнадійного, що виник в результаті форс-мажорних обставин, і цей борг може бути анульований», - повідомив Тука.

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Як повідомляв УНІАН, в результаті бойових дій у Донецькій і Луганській областях, які тривають з весни 2014 року, економічні втрати України становили близько 20% ВВП. За даними ООН, військові дії призвели до масового згортання бізнесу в регіоні і скорочення промислового виробництва у 2015 році в Донецькій і Луганській областях на 34,6% і 66% відповідно.

Руйнування інфраструктури, систем зв'язку, фінансової і банківської сфер, розрив економічних зв'язків, фізичне знищення виробничих потужностей в Донецькій і Луганській областях перешкоджають соціально-економічному розвитку регіону та України в цілому.

На думку експертів, для вирішення існуючих проблем необхідно полегшити доступ бізнесу до фінансових ресурсів шляхом запровадження часткової компенсації відсоткової ставки за кредитами, залучити фінансові ресурси через програми міжнародної технічної допомоги, а також запровадити гнучкий режим оподаткування.