Зведений бюджет України пішов у мінус на 23 мільярди

Дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-липня поточного року становив 22,884 млрд грн проти профіциту за аналогічний період минулого року на рівні 15,392 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, доходи зведеного бюджету за 7 місяців, без урахування міжбюджетних трансфертів, становили 389,066 млрд грн, видатки – 410,561 млрд грн.

Згідно з наведеними даними, дефіцит державного бюджету України в січні-липні становив 49,945 млрд грн, що в 22 рази більше від показника за аналогічний період минулого року на рівні 2,268 млрд грн. Доходи держбюджету за 7 місяців становили 301,300 млрд грн, видатки – 349,996 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зведеного бюджету України за підсумками січня-червня 2016 року становив 11,3 млрд грн проти профіциту в першому півріччі минулого року на рівні 12,2 млрд грн.

Дефіцит держбюджету України за підсумками першого півріччя 2016 року становив 35,1 млрд грн, зокрема в червні дефіцит становив 8,6 млрд грн.