Україна і через 20 років не зможе наздогнати Польщу за ВВП – Ложкін

Для забезпечення щорічного зростання ВВП України на 6,5-9% впродовж 2017-2036 рр. необхідне залучення додатково 120-200 млрд дол. іноземних інвестицій до 2036 році.

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Про це під час засідання Національної ради реформ повідомив новопризначений голова Національної інвестиційної ради Борис Ложкін.

«Для забезпечення таких темпів зростання (ВВП на 6,5-9% - УНІАН) Україні приблизно необхідно додатково 120-200 млрд дол. іноземних інвестицій в накопиченні до 2036 року», - сказав він.

При цьому Ложкін зазначив, що такий темп зростання ВВП України в 2017-2036 рр. забезпечить валовий внутрішній продукт у розмірі 292 млрд дол. у 2036 році. «Це рівень ВВП Колумбії 2015 року. А ВВП Польщі в 2015 році становив 475 млрд дол. Тобто, навіть якщо Україна зростатиме зазначеним темпом, ми не зможемо наздогнати Польщу», - пояснив Ложкін.

Він також назвав пріоритетні сфери для інвестицій, які створюють найбільше робочих місць. До них відносяться енергетика, газовидобуток і транспортування газу, аграрний сектор, інфраструктура, зокрема залізниця і будівництво доріг.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 29 серпня прийняв відставку глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна і призначив його своїм радником і головою Національної інвестиційної ради як ключового органу залучення та супроводу інвестицій, а також формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні.

За даними Державної служби статистики, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року становив 44,791 млрд дол., що на 2,282 млрд дол., або на 5,4%, більше за показник на початок року на рівні 42,509 млрд дол.