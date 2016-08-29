Президент хоче спростити процедури експорту

Президент України Петро Порошенко вважає за необхідне суттєве спрощення процедури експорту в Україні, що стане важливим кроком на шляху побудови сприятливого інвестиційного клімату в нашій країні.

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Про це Порошенко сказав на засіданні Національної ради реформ.

«Треба спростити процедуру експорту, - сказав Порошенко. - Добре, що нам вже не треба перекладати контракти багатьма мовами, достатньо буде зареєструвати контракт і надати електронну копію», - відзначив Порошенко.

Він також сказав, що спрощення процедур експорту має відбуватися в рамках загального процесу дерегуляції. «Необхідно продовжувати рішучі кроки в напрямі дерегуляції. Це не тільки скорочення ліцензій, дозволів і сертифікатів. Це і темп отримання дозволів, який досі, за оцінками Світового банку, становить 263 дня. Для порівняння: у Південній Кореї такий термін - 18 днів. Більшість дозволів треба скасувати, а решту передати на місця. Нема чого з Києва чекати дозволу. Нам є чим займатися», - наголосив Порошенко

Президент звернув увагу на те, що на поточний момент у Верховній Раді зареєстровано 39 проектів законів, 5 із яких вже проголосовані в першому читанні. При цьому Порошенко висловив сподівання, що з початком нової сесії парламентарії приділять саме цим законопроектам особливу увагу.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в першому півріччі 2016 року становив 682,6 млн дол. проти 351,1 млн дол. профіциту за аналогічний період минулого року. Експорт товарів з України в січні-червні 2016 року проти січня-червня 2015 року знизився на 10,7% – до 16,623 млрд дол., імпорт – на 5,3%, до 17,306 млрд дол.