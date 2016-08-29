Ложкін запросив до Націнвестради Сороса – фінансист попередньо погодився

Екс-глава Адміністрації президента України Борис Ложкін, призначений указом президента головою Національної інвестиційної ради, запросив до ради низку відомих іноземних інвесторів, зокрема, одного з найбільших у світі інвесторів, фінансиста Джорджа Сороса, головного виконавчого директора компанії Unilever Пола Полмана, а також керівництво азербайджанської компанії SOCAR.

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Про це Ложкін повідомив під час засідання Національної ради реформ.

«Ми обговорювали з кількома іноземними інвесторами їх потенційну участь у цій раді. Попередньо погодилися на участь в інвестиційній раді Джордж Сорос, Пол Полман - головний виконавчий директор Unilever і голова всесвітньої ради підприємців і сталого розвитку, керівництво SOCAR – найбільшої державної компанії Азербайджану», - сказав він.

Він зазначив, що на даний момент ведуться переговори з багатьма відомими іноземними інвесторами, які в майбутньому можуть ввійти до складу ради.

За його словами, активізація роботи Національної інвестиційної ради, залучення інвестицій і створення нормального бізнес-клімату в Україні сприятимуть зростанню національної економіки.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня президент України в рамках засідання Національної ради реформ повідомив про створення Національної інвестиційної ради, головою якої був призначений екс-глава Адміністрації президента Борис Ложкін.

У липні в уряді було організовано Офіс просування інвестицій, який почне роботу з 1 вересня. Його роботу курируватиме заступник міністра фінансів України Оксана Макарова.

Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України (акціонерний капітал нерезидентів) на 1 липня 2016 року становив 44,791 млрд дол., що на 2,282 млрд дол., або на 5,4%, більше від показника на початок року на рівні 42,509 млрд дол.