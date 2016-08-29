Ложкін заявив, що не втомився і відчуває наснагу зробити з України "мекку для інвестицій"

Колишній голова Адміністрації президента, секретар Національної інвестиційної ради Борис Ложкін заявляє, що не втомився та відчуває наснагу зробити з України «мекку для інвестицій».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під засідання Нацради реформ сьогодні у Києві.

«Хтось писав і говорив, що Ложкін втомився... Я відчуваю наснагу зробити дуже велику інвестиційну роботу і зробити так, щоб Україна стала меккою для іноземних інвестицій», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко сьогодні призначив Ложкіна своїм радником і головою Національної інвестиційної ради як ключового органу залучення й супроводу інвестицій, а також формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні.