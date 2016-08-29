Гривня за день знизилася ще на 7 копійок – до 25,55 за долар
17:36, 29 серпня 2016Фінанси
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Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,4970/28,5420 грн/євро.
Гривня продовжує дешевшати / Фото УНІАН
У понеділок, 29 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,51/25,55 грн/дол.
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Таким чином, національна валюта за день, порівняно з відкриттям торгів, знизилася на 7 копійок.
Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні щодо євро на рівні 28,4970/28,5420 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3920/0,3930 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,4887 грн/дол. На цю годину учасники ринку уклали 507 угод на суму 340,32 млн дол.
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