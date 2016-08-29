За рік реальна зарплата українців зросла майже на 15% - Держстат

Реальна заробітна плата у липні 2016 року перевищила показник минулого місяця на 0,9%, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

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При цьому порівняно з липнем 2015 року реальна заробітна плата зросла на 14,8%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в липні зросла на 0,7% порівняно з червнем і становила 5374 грн. Це значення в 3,7 разу вище за рівень мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 1450 грн.

Прес-служба Держстату зазначила, що порівняно з липнем 2015 року середня номінальна зарплата зросла на 22,4%.

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Найвищі середні зарплати в липні зафіксовано на авіаційному транспорті – 25,2 тис. грн, фінансовій і страховій діяльності – 10,4 тис. грн, і сфері телекомунікацій – 9,2 тис. грн.

Найменший рівень середньої зарплати в липні було відзначено у сфері поштової та кур'єрської діяльності – 2,9 тис. грн, готельно-ресторанному бізнесі та охороні здоров'я – по 3,6 тис. грн.

Дані розраховано без урахування тимчасово окупованої Росією території Криму та частини зони АТО.

Як повідомляв УНІАН, середня заробітна плата штатного працівника в Україні в 2015 році зросла на 30%, а реальна – зменшилася на 10% порівняно з 2014 роком.