Надходження до місцевих бюджетів зросли на третину - до 78 мільярдів

Надходження до місцевих бюджетів за січень-липень поточного року зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року на 32% і становили 77,9 млрд грн, повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України.

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За повідомленням прес-служби, у липні зростання надходжень становило 47,8%, або 12,8 млрд грн.

Як зазначається, лідером надходжень в регіональному розрізі є Київ з обсягом надходжень 9,5 млрд грн, на другому місці Дніпропетровська область - 7,6 млрд грн.

У ДФС підкреслили, що основним бюджетоформуючим податком на місцях є податок на доходи фізосіб. «Надходження ПДФО у січні-липні становили 42,6 млрд грн, що на 46,8%, або 13,6 млрд грн, що більше аналогічних показників минулого року», - повідомили в ДФС.

Як повідомляв УНІАН, надходження до загального фонду місцевих бюджетів за січень - липень 2015 року (без врахування трансфертів) становили 53,3 млрд грн.

Доходи зведеного бюджету України, за оперативними даними, за січень-липень 2016 року становили 352,4 млрд грн, що на 73,3 млрд грн, або на 26,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.