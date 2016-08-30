Уряд Росії погіршив прогноз падіння ВВП країни на найближчі три роки

Мінекономрозвитку РФ переглянуло прогноз спаду ВВП Росії на 2016 рік з 0,2% до 0,6%, передає RNS.

За даними відомства, в липні було зафіксовано прискорення темпів падіння економіки. При цьому представник МЕР заявив, що спад ВВП в місячному вираженні практично зупинився.

Мінекономрозвитку також погіршило прогноз по зростанню ВВП Росії в базовому варіанті в 2017 році з 0,8% до 0,6%, у 2018 році — з 1,8% до 1,7%, в 2019 році — з 2,2% до 2,1%. Дані прогнози лягли в основу пропозицій міністерства щодо бюджету на 2017-2019 роки. При цьому воно, як і раніше, виходить з середньої ціни нафти на рівні $40 за барель.

Читайте такожЗанурення в кризу: в Росії через низькі ціни на нафту погіршили прогноз дефіциту бюджетуМЕР також скорегував прогноз щодо курсу долара: на 2017 рік — з 64,8 до 65 руб., на 2018 рік — з 64,1 до 64,6 руб., на 2019 рік — з 62,7 до 64,1 руб.

Прогноз по інфляції на 2017 рік залишився колишнім — 4,9%, а на 2018 і 2019 роки був скоректований – з 4,5% до 4,4% і з 4% до 4,1%, відповідно.

Також був переглянутий прогноз цін на нафту на 2016 рік з $40 до $41 за барель, по інфляції — з 6,5% до 5,8%, і курсу долара — з 67,2 до 67 руб.

Нові прогнозні дані лягли в основу пропозицій міністерства щодо бюджету на 2017-2019 роки.