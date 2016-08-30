МВФ знову відклав питання виділення Україні чергового кредитного траншу

Українське питання відсутнє в плані роботи Ради директорів ключового кредитора країни Міжнародного валютного фонду, розписаному до 7 вересня включно. Про це йдеться в матеріалах фонду, опублікованих на його сайті.

Згідно з опублікованою інформацією, на порядку денному – обговорення програм співробітництва з Сербією, Білоруссю, Брунеєм, Суданом, Боснією і Герцеговиною та державою Кірібаті.

Рада директорів МВФ на початку серпня перервала роботу у зв'язку з традиційними для цього часу року канікулами. З 20-х чисел серпня Рада відновила роботу, проте українське питання так і не було внесено в розклад.

Читайте такожМіністр фінансів не виключає урізання бюджету у разі зриву співпраці з МВФЯк повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. У минулому році Україна отримала два транші за програмою в обсягах 5 млрд дол. і 1,7 млрд дол.

Восени 2015 року Київ повинен був пройти другий перегляд програми і отримати третій транш у розмірі 1,7 млрд дол., однак ситуацію ускладнили проведені в жовтні вибори в місцеві ради, а потім серйозні політичні суперечки навколо податкової реформи та формування бюджету на 2016 рік, і співпраця з МВФ була фактично заморожена. На початок 2016 року політичне протистояння гілок влади в Україні посилилося.

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала українську владу подолати політичне протистояння і здійснити ряд термінових заходів для подолання корупції, однак переговори з фондом були відновлені лише у кінці квітня з приходом до влади нового уряду на чолі з екс-спікером парламенту Володимиром Гройсманом.

Влітку сторони повернулися до другого перегляду програми співпраці і, за запевненням української влади, узгодили всі спірні моменти щодо меморандуму, що включає оцінку реформ і завдання на майбутнє. Очікувалося, що меморандум буде підписаний на початку липня, а в кінці липня відбудеться засідання Ради директорів МВФ, за рішенням якої Україна могла б отримати третій кредитний транш. Його обсяг був також предметом обговорення - від 1 до 1,7 млрд дол. Однак меморандум так і не був підписаний, а засідання Ради директорів не відбулося.