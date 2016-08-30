Збитки працюючих банків України скоротилися більш ніж утричі

Збитки працюючих банків України в січні-липні поточного року порівняно з аналогічним періодом минулого року скоротилися більш як утричі - до 9,3 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

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"Зниження обсягу збитків відбулося виключно за рахунок зменшення відрахувань до резервів під активні операції, оскільки найбільші банки здійснили формування резервів за результатами діагностики в 2015 році", - наголошується в повідомленні.

Також регулятор повідомив, що фінансовий результат роботи банків до відрахування до резервів та сплати податків цього року на 60% нижчий, ніж торік, і становить 13,9 млрд грн проти 34,4 млрд грн у 2015 році.

"Основними причинами зниження результативності роботи банківської системи стали подальше скорочення доходів при зростанні окремих статей витрат (процентні та адміністративні)", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, доходи банківської системи за січень-липень 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року зменшилися на 13% і становили 101,6 млрд грн.

Станом на 1 серпня збитків зазнали 33 діючі банки на загальну суму 16,6 млрд грн, у тому числі за липень - 26 банків на загальну суму 1,1 млрд грн. Прибуток отримали 68 банків на загальну суму 7,4 млрд грн, у тому числі за липень - 75 банків на загальну суму 1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, сумарний збиток працюючих банків України, без урахування неплатоспроможних, у першому півріччі 2016 року становив 9,18 млрд грн.

Банківська система України, без урахування неплатоспроможних банків, у 2015 році отримала рекордний збиток на рівні 66,6 млрд грн. У тому числі 71 банк завершив 2015 рік з прибутком, загальна сума якого становила 5,2 млрд грн.