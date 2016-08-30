Гривня втратила ще 15 копійок: опустилася на міжбанку до 25,70 за долар

У вівторок, 30 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,65/25,70 грн/дол.

Читайте такожУ Гонтаревої пояснили, що відбувається з гривнею: не бачать причин для занепокоєння

Таким чином, національна валюта порівняно з рівнем відкриття торгів знизилася на 15 копійок.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні щодо євро встановилися на рівні 28,6040/28,6688 грн/євро, щодо російського рубля – на рівні 0,3940/0,3960 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 25,6287 грн/дол. На цю годину учасники ринку уклали 75 угод на суму 40,86 млн дол.