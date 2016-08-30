Експерти розповіли, що буде з гривнею восени: допускають падіння до 27-30 за долар

Коливання на валютному ринку України восени посиляться, але в межах 10%, і курс гривні до долара перебуватиме в діапазоні 25-27 грн за долар.

Таку думку висловили експерти в ході круглого столу в Києві.

Як пояснив головний аналітик «Альфа-банку» (Україна) Олексій Блінов, після зміцнення два місяці тому гривня знову почала втрачати в ціні у зв'язку з активізацією закупівель газу, на які потрібно близько 300 млн дол. щомісяця, зростанням ділової активності та виплатами за валютними боргами.

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«Післязавтра у нас буде погашення відсотків за єврооблігаціями 500 млн дол. Я думаю, уряд без проблем це зробить, і валютний ринок цього не побачить. Там гроші вже заготовлені. Коливання напевно будуть восени, це лише початок. Але не думаю, що ці коливання вийдуть за межі 10%. Консенсус-прогнози по Україні в діапазоні 26-27 грн за долар», - сказав банкір.

Водночас він зазначив, що при подальшому відтермінуванні перерахування 38 млрд грн прибутку Національного банку України до держбюджету наростає ризик повторення минулорічного сценарію, коли багатомільярдні виплати уряду наприкінці року розхитали валютний ринок.

Голова правління «Вектор банку» Вадим Березовик вважає, що на зміну курсу впливає відновлення ділової активності наприкінці серпня, за яким послідувало зростання попиту на валюту, однак до кінця року, за прогнозами банкіра, ситуація зміниться у зв'язку зі сплатою податків бізнесом і підготовкою громадян до новорічних свят.

«Ми оцінюємо, що до кінця року ситуація має вирівнятися. Загалом, якихось серйозних коливань ми зараз не бачимо, і очікуємо, що цих коливань не буде й надалі», - сказав він.

При цьому банкір зазначив, що важливим чинником для стабільності валютного ринку є своєчасне ухвалення збалансованого бюджету на наступний рік, що буде позитивним сигналом для інвесторів та учасників ринку.

Виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко оцінив мінімальну потребу України у валюті на осінь, із урахуванням коштів на закупівлю природного газу та виплати за боргами, в 3 млрд дол. За його прогнозами, при негативному сценарії - без відновлення фінансування з боку Міжнародного валютного фонду та інших офіційних донорів - девальвація гривні може перевищити 20%.

«За поганого розкладу ми запросто вийдемо за межі 30 гривень за один долар. 20% девальвація дасть мінімальний інфляційний стрибок плюс 5%. Тобто, за нашими прогнозами, ми закінчуємо цей рік з інфляцією 15%. Додайте туди ще 5% - 20% інфляції», - сказав він.

При цьому експерт підкреслив, що українська влада напевно розуміє наслідки реалізації такого сценарію у вигляді зростання соціальної напруженості, тому ймовірність реалізації такого песимістичного сценарію невелика й становить лише 10%.

Що стосується базового сценарію з імовірністю реалізації 85%, то, за словами Устенка, при його реалізації співпрацю з МВФ та іншими офіційними кредиторами буде відновлено, й національна валюта перебуватиме в коридорі 25-27 грн/дол.

Довідка УНІАН. Загострення ситуації на адміністративному кордоні з Автономною Республікою Крим на початку серпня обернулося коливаннями на валютному ринку України, де котирування гривні до долара подолали позначку 25 грн/дол., після того, як два місяці перебували в межах 24,7-24,9 грн/дол.

Зараз гривня продовжує знецінюватися, втрачаючи в ціні 5-10 копійок щодня. Сьогодні, 30 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,65/25,70 грн/дол.

Національний банк назвав поточні коливання на валютному ринку допустимими і оголосив, що поки не планує виходити на ринок з інтервенціями на підтримку гривні.

У рамках проекту бюджетної резолюції на 2017 рік, затвердженої Кабінетом міністрів України 24 червня, середньорічний курс наступного року очікується на рівні 27,2 грн за долар.

Історичний мінімум курсу був зафіксований у лютому 2015 року на рівні 30,01 грн/дол.