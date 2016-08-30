Платіжний баланс України за сім місяців зведений у "плюс" $516 мільйонів

Платіжний баланс України в січні-липні поточного року, за попередніми даними, зведено з профіцитом на рівні 516 млн дол. проти дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 862 млн дол.

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Як повідомляється на сайті НБУ, у липні профіцит платіжного балансу становив 110 млн грн, що в 4 рази нижче профіциту за липень 2015 року.

Згідно з наведеними даними, поточний рахунок платіжного балансу у липні зведено з дефіцитом 354 млн дол., за січень-липень – з дефіцитом 538 млн дол.

Фінансовий рахунок зведено з дефіцитом 447 млн дол. у липні і 994 млн дол. – за січень-липень.

Рахунок операцій з капіталом у липні зведено з профіцитом 17 млн дол., за січень-липень – з профіцитом 60 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у січні-червні поточного року платіжний баланс України було зведено з профіцитом на рівні 406 млн дол. проти дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 1,3 млрд дол.

За підсумками 2015 року платіжний баланс України повернувся з дефіцитного до профіцитного стану, і позитивне сальдо становило 849 млн дол. США проти від'ємного сальдо в 13,3 млрд дол. США у 2014 році.

Національний банк України прогнозує профіцит зведеного платіжного балансу у 2016 році на рівні близько 1,2 млрд дол., що разом із надходженнями від Міжнародного валютного фонду дасть змогу наростити міжнародні резерви України до 18,7 млрд дол.