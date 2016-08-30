Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України зріс у 1,4 раза

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-липня 2016 року становив 2,529 млрд дол., що в 1,4 разу більше дефіциту за січень-липень 2015 року на рівні 1,812 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України з посиланням на попередні дані, експорт товарів за звітний період становив 17,924 млрд дол., скоротившись порівняно з січнем-липнем 2015 року на 11,6%, імпорт скоротився на 7,4% - до 20,453 млрд дол.

Нацбанк зазначає, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-червня 2016 року, за оцінками НБУ, становив 1,953 млрд дол., що на 23,5% більше дефіциту за січень-червень 2015 року на рівні 1,581 млрд дол.