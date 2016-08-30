Мінекономрозвитку пропонує створити службу фінрозслідувань

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує в рамках політики захисту бізнесу сформувати єдину Службу фінансових розслідувань на базі спеціальних підрозділів, які сьогодні курирує СБУ, МВС та Державна фіскальна служба. Відповідну пропозицію розміщено в презентації Мінекономрозвитку, опублікованій на відомчому сайті.

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При цьому Мінекономіки пропонує демілітаризувати Службу і сфокусувати її роботу на фінансовому аналізі. «Таким чином, буде зменшено тиск на бізнес і підвищено довіру суспільства до структур СБУ, МВС і ДФС», - наголошується в презентації

Як повідомляв УНІАН, ідею створити Службу фінансових розслідувань озвучив на той момент прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк навесні 2014 року. До серпня 2014 року ідею було оформлено в урядовий законопроект, поданий до парламенту. Згідно з документом, уряд запропонував створити центральний орган виконавчої влади для боротьби з економічними правопорушеннями на базі підрозділів податкової міліції і боротьби з відмиванням доходів, Державної фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції, підрозділів Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки, які протидіють злочинам у сфері економіки. В уряді зазначили, що таке об'єднання функцій дало б змогу вирішити проблему роз'єднаності і дублювання функцій між різними органами влади, що знизить передумови для корупційних діянь.

У червні 2015 року Верховна Рада України запропонувала завершити законодавче оформлення діяльності Єдиної служби фінансових розслідувань у 4-му кварталі 2015 року. Основними документами, які повинні лягти в основу законодавчих актів, стануть Угода про асоціацію з ЄС, коаліційна угода, програми роботи уряду і стратегія президента «Україна-2020».

Однак, у зв'язку зі зміною уряду в квітні 2016 року, законопроект було відкликано для відновлення і повторного обговорення. Очікувалося, що до літа документ буде повторно внесено до Верховної Ради.