Ліквідацію "Південкомбанку" продовжили на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішив продовжити терміни ліквідації «Південкомбанку» на один рік - до 26 вересня 2017 року включно.

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Як повідомляється на сайті фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Ірини Штогриної.

Довідка УНІАН. «Південкомбанк» працював на ринку України з 1990 року. Банк входив до складу промислово-фінансової групи «Метал Юніон», яка спеціалізується на металургії і гірничодобувному виробництві.

Напередодні банкрутства банку його основний власник Руслан Циплаков вийшов зі складу акціонерів. За інформацією ЗМІ, Циплаков був близьким другом сина екс-президента України Олександра Януковича.