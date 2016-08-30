Гривня продовжує дешевшати: за день втратила 23 копійки

У вівторок, 30 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 25,74/25,78 грн/дол.

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Таким чином, національна валюта за день, порівняно з рівнем на час відкриття торгів, знизилася на 23 копійки.

Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,70/28,74 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3950/0,3960 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 25,6522 грн/дол. На цю годину учасники ринку уклали 510 угод на суму 401,87 млн дол.