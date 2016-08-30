Генеральний директор держпідприємства "Прозорро" залишив свою посаду
При цьому причин свого відходу Наход не пояснив. Хто згодом може зайняти його посаду, також не уточнюється.
Генеральний директор державного підприємства «Зовнішторгвидав», перейменованого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України «Прозорро», Олександр Наход залишив свою посаду.
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Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.
«Днями у міністерстві були оформлені всі документи, і з п'ятниці я не є генеральним директором ДП «Прозорро», - пише він.
При цьому причин свого відходу Наход не пояснив. Хто згодом може зайняти його посаду, також не уточнюється.
«Що буде далі – напишу трохи пізніше», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Мінекономрозвитку перейменував державне підприємство "Зовнішторгвидав", публічний веб-портал якого використовувався при переході на електронну систему держзакупівель Prozorro, в "Прозорро".
Система електронних державних закупівель Prozorro з 1 серпня стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників під час закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн для робіт.
Очікується, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 млрд грн, в 2017 році - 50 млрд грн.
Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.