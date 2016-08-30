Генеральний директор держпідприємства "Прозорро" залишив свою посаду

Генеральний директор державного підприємства «Зовнішторгвидав», перейменованого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України «Прозорро», Олександр Наход залишив свою посаду.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Днями у міністерстві були оформлені всі документи, і з п'ятниці я не є генеральним директором ДП «Прозорро», - пише він.

При цьому причин свого відходу Наход не пояснив. Хто згодом може зайняти його посаду, також не уточнюється.

«Що буде далі – напишу трохи пізніше», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Мінекономрозвитку перейменував державне підприємство "Зовнішторгвидав", публічний веб-портал якого використовувався при переході на електронну систему держзакупівель Prozorro, в "Прозорро".

Система електронних державних закупівель Prozorro з 1 серпня стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників під час закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн для робіт.

Очікується, що за підсумками 2016 року використання Prozorro дозволить заощадити близько 5 млрд грн, в 2017 році - 50 млрд грн.

Українська система Prozorro отримала міжнародну премію у сфері закупівель World Procurement Awards (WPA) в номінації Public Sector.