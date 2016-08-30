Нацбанк продовжує опускати офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 31 серпня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2565.2241 (30 серпня – 2548.8686)

100 EUR – 2864.8423 (30 серпня – 2847.0862)

10 RUR – 3.9521 (30 серпня – 3.9165)

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,74/25,78 грн/дол. Таким чином, національна валюта за день, у порівнянні з рівнем відкриття торгів, знизилася на 23 копійки.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,70/28,74 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3950/0,3960 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,6522 грн/дол. До цього часу учасники ринку уклали 510 угод на суму 401,87 млн дол.