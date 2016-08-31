Нацбанк буде публікувати відомості про покарання банків за відмивання доходів і ризикову діяльність

Як повідомляється на сайті регулятора, відповідна інформація оновлюватиметься щомісяця на офіційному сайті Національного банку України в розділі «Фінансовий моніторинг».

Нацбанк зазначив, що раніше подібна інформація мала статус «із обмеженням доступу», однак регулятор своєю постановою від 25 серпня зняв зазначений гриф для загальних відомостей про застосування заходів впливу у вигляді письмового застереження, штрафу та тимчасового відсторонення посадової особи банку.

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За інформацією НБУ, найчастіше останнім часом регулятор фіксує в діяльності банків порушення нових вимог законодавства про публічних діячів. Приміром, працівники банків не виявляють факт приналежності клієнта до такої категорії осіб і не з'ясовують джерела походження коштів таких діячів, або встановлюють відносини з такими клієнтами без дозволу керівника банку.

Водночас, Нацбанк відзначає, що існує проблема з неналежним, а іноді чисто формальним підходом банків до виконання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу в частині забезпечення управління ризиками.

Коментуючи нововведення, директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза пояснив, що регулятор ухвалив таке рішення, дотримуючись своєї мети побудувати сучасний і відкритий центральний банк, інтегрований в європейське співтовариство центробанків.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в липні в установленому порядку 11 разів відкривав тимчасовий доступ до майна і документів у рамках розслідування кримінальних злочинів, вчинених у банківській сфері, в тому числі з ініціативи Національного антикорупційного бюро – 4 рази, Генеральної прокуратури – 2 рази, Національної поліції – 3 рази, Служби безпеки України – 1 раз, Державної фіскальної служби – 1 раз.

Всього за перше півріччя Нацбанк 69 разів надавав правоохоронним органам тимчасовий доступ до документів у рамках розслідування у 49 кримінальних провадженнях. За даними НБУ, зараз досудове розслідування вищезазначених кримінальних проваджень триває.

Також регулятор за сім місяців 2016 року направив до правоохоронних органів 24 листи з інформацією про здійснення або наміри клієнтів 41 банку провести підозрілі фінансові операції. Зокрема, лише в липні направлено інформацію про клієнтів 11 банків.