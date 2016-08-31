Україна близька до отримання від МВФ чергового траншу кредиту - міністр фінансів

Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

"Ми дуже близькі і це дуже важливо для нас, оскыльки є важливим сигналом для ринків, для інвесторів, і це розблоковує іншу фінансову підтримку," - сказав він.

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Данилюк відмовився назвати більш конкретні терміни отримання траншу, сума якого, як очікується, складе близько $1 млрд замість запланованих раніше $1,7 млрд.

Зокрема, Україна отримає $1 млрд для бюджету, гарантований Сполученими Штатами. Крім того, надійде фінансова допомогу в розмірі 600 мільйонів євро, а також деякі кредити на купівлю газу.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною з використанням механізму розширеного фінансування у березні 2015 року терміном на 4 роки з обсягом фінансування 17,5 млрд дол. У минулому році Україна отримала два транші за програмою в обсягах 5 млрд дол. і 1,7 млрд дол.

Восени 2015 року Київ повинен був пройти другий перегляд програми і отримати третій транш у розмірі 1,7 млрд дол., однак ситуацію ускладнили проведені в жовтні вибори в місцеві ради, а потім серйозні політичні суперечки навколо податкової реформи та формування бюджету на 2016 рік, і співпраця з МВФ була фактично заморожена. На початок 2016 року політичне протистояння гілок влади в Україні посилилося.

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Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала українську владу подолати політичне протистояння і здійснити ряд термінових заходів для подолання корупції, однак переговори з фондом були відновлені лише у кінці квітня з приходом до влади нового уряду на чолі з екс-спікером парламенту Володимиром Гройсманом.

Влітку сторони повернулися до другого перегляду програми співпраці і, за запевненням української влади, узгодили всі спірні моменти щодо меморандуму, що включає оцінку реформ і завдання на майбутнє. Очікувалося, що меморандум буде підписаний на початку липня, а в кінці липня відбудеться засідання Ради директорів МВФ, за рішенням якої Україна могла б отримати третій кредитний транш. Його обсяг був також предметом обговорення - від 1 до 1,7 млрд дол. Однак меморандум так і не був підписаний, а засідання Ради директорів не відбулося.