Долар досяг місячного максимуму проти ієни в очікуванні підвищення облікових ставок у США

На світових торгах у середу, 31 серпня, долар піднявся до місячного максимуму проти японської ієни на тлі очікувань інвесторів швидкого підвищення ставок ФРС США, передає Reuters.

Долар торгувався поблизу 100,50 ієни на початку тижня, посилив нічне зростання, піднявшись аж до позначки 103,230 ієни, максимуму з 29 липня. З початку торгів середи американська валюта знаходилася поблизу позначки 103,10 ієни.

Читайте такожНацбанк продовжує опускати офіційний курс гривніЄвро не демонструє помітних змін, торгується біля позначки $1,1145, недалеко від тритижневого мінімуму $1,1133, встановленого у вівторок. Єдина європейська валюта може втратити 0,2 відсотка за підсумками місяця.

Долар почав зміцнювати позиції після коментарів глави ФРС Джанет Йеллен, які відродили очікування того, що американський центробанк може підвищити ставки вже у вересні.

Індекс долара, який відстежує динаміку американської валюти проти кошика із шести основних конкурентів, коливається поблизу 96,030 пункту після зростання до 96,143 пункту вночі, максимуму з 9 серпня. Однак він як і раніше може показати спад приблизно на 1 відсоток за підсумками серпня через зниження в середині місяця до майже двомісячного мінімуму 94,077.

Інвестори перебувають в очікуванні п'ятничної трудової статистики США, від якої багато в чому буде відштовхуватися регулятор при прийнятті рішення про ставки на засіданні 20-21 вересня.