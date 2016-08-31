Міжбанківська система SWIFT знову зазнала кібератак: деякі з них були успішними

Система фінансових телекомунікацій SWIFT розповіла про нові епізоди хакерських атак на своїх клієнтів, передає Reuters.

«Клієнтський простір було порушено, були зроблені послідовні спроби відправити підроблені запити на платіжні операції. Це безперервна і складна загроза, і вона буде зберігатися», - йдеться в листі SWIFT своїм клієнтам.

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У листі вказується, що деякі клієнти SWIFT втратили гроші, але конкретика не подається. Представник SWIFT відмовився розкрити подробиці інцидентів, заявивши, що система не обговорює справи конкретних клієнтів.

Сенатори США закликали країни G20 домовитися на очікуваному в ці вихідні саміті про "скоординовану стратегію боротьби з кіберзлочинністю в критичних фінансових установах".

Як писали ЗМІ, з лютого цього року система повідомляла про кілька спроб зламати IT-системи банків по фальшивих дорученнях SWIFT. В результаті Центробанк Бангладеш втратив $81 млн, що зберігався в ФРБ Нью-Йорка (і ризикував втратити ще $850 млн), в'єтнамський Tien Phong Joint Stock Commercial Bank попередив крадіжку 1 млн євро, а еквадорський Banco del Austro звинувачує Wells Fargo, з якого по системі SWIFT були виведені його $12 млн.