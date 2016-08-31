НБУ вирішив підтримати гривню: після 5-місячної перерви оголосив аукціон з продажу валюти

Національний банк України сьогодні, 31 серпня, проведе валютний аукціон з продажу іноземної валюти за гривні.

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Як повідомляється на сайті регулятора, обсяг аукціону становитиме до 30 млн дол. США, а заявки банків для участі в торгах приймаються до 12:00.

Востаннє регулятор проводив аукціон з продажу валюти 29 березня, під час якого продав банкам 26,2 млн дол. США за середньозваженим курсом 26,4241 грн/дол.

У повідомленні НБУ наголошується, що результати аукціону буде оприлюднено на сайті регулятора.

За інформацією дилерів комерційних банків, сьогодні котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку продовжують знижуватися, встановившись до 11.00 на рівні 25,96/26,06 грн/дол., що на 28 копійок нижче від рівня відкриття торгів.

Дані НБУ про середньозважений курс гривні на міжбанку на цю годину поки що відсутні.

Як повідомляв УНІАН, вартість гривні до долара з 10 серпня планомірно знижується на 5-10 копійок щодня, подолавши позначку 25 грн/дол., після того, як два місяці перебувала в межах 24,7-24,9 грн/дол.

Експерти прогнозують коливання курсу гривні восени, допускаючи девальвацію до 27 грн/дол., у зв'язку з виплатами за зовнішніми боргами і закупівлями природного гада на тлі неясності перспектив продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Завтра, 1 вересня, Україні треба буде погасити відсотки за єврооблігаціями на 500 млн дол.

Історичний мінімум курсу був зафіксований у лютому 2015 року на рівні 30,01 грн/дол.