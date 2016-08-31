НАБУ затримало у Львові чиновника філії "Укрзалізниці" за привласнення понад 13 мільйонів

НАБУ затримало у Львові посадовця філії «Укрзалізниці» за привласнення понад 13 млн грн.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Національного антикорупційного бюро України.

«У вівторок, 30 серпня, детективами Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та у співпраці з Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економіки Служби безпеки України було затримано у Львові організатора заволодіння коштами державного підприємства «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (на даний час філія «Центр управління промисловістю» ПАТ «Укрзалізниця»)», - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, дана особа з 2014 до початку 2016 року, використовуючи підконтрольні суб’єкти господарювання, зареєстровані у Львівській області та Львові (одночасно у 2015 році будучи службовою особою держпідприємства), при здійсненні закупівель деревини (шпал та брусів) за цінами, завищеними більш ніж на 80% від середньоринкових, заволоділа державними коштами на суму 13,65 млн грн.

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Наразі затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), накладено арешт на гроші у безготівковому вигляді на рахунках підконтрольних підприємств у сумі 21 млн грн з метою відшкодування збитків та забезпечення конфіскації майна.

У разі визнання винуватості даної особи судом, йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, підкреслили в НАБУ.

В прес-службі також додали, що кримінальне провадження за даним фактом було витребувано з Генеральної прокуратури України детективами НАБУ у квітня 2016 року. «Затримання стало можливим в тому числі завдяки роботі Львівського територіального управління Бюро», - зазначається в повідомленні.